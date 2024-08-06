新华社华盛顿8月6日电（记者熊茂伶）美国副总统哈里斯6日正式锁定民主党总统候选人提名。

数千名民主党代表参与的线上投票5日晚结束，民主党全国委员会6日凌晨宣布，哈里斯获得99%的党代表票，正式锁定该党总统候选人提名。

据美国媒体报道，哈里斯即将公布她的竞选搭档。有消息人士称，竞选搭档可能从宾夕法尼亚州州长夏皮罗和明尼苏达州州长沃尔兹之间产生。

民主党全国代表大会定于8月19日至22日在芝加哥举行，哈里斯预计将在会上正式接受民主党总统候选人提名，并发表演讲阐述其政治主张。

7月21日，美国总统、民主党人拜登在政治和舆论压力下宣布放弃竞选连任，并支持哈里斯成为民主党总统候选人。哈里斯迅速在民主党内获得广泛支持。共和党方面，美国前总统特朗普第三次成为该党总统候选人。

美国主流媒体和选举分析人士认为，哈里斯和特朗普两人目前选情胶着。据美国选举信息网站“真正透明政治”汇总的民调数据，截至6日，哈里斯在全国民调中平均领先特朗普0.2个百分点，但在关键“摇摆州”，特朗普领先1.5个百分点。过去一段时间，两大阵营之间爆发了激烈的相互攻击。

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