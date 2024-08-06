新华社加沙8月5日电 中东战地手记｜喝上一口干净的水都成了奢侈

萨娜·卡迈勒

32岁的伊马德·阿布·哈马德一家住在加沙地带南部汗尤尼斯。去年10月新一轮巴以冲突爆发以来，“去哪里找水”成了众多加沙地带民众生活中的一大难题。

哈马德和他的孩子们每天不得不准备水罐，在取水点排长队取水，再沿着尘土飞扬的道路回家，道路两旁是成片的废墟。“过去，我可以在商店里买到淡水。但现在，有时我甚至不得不去买咸水喝，这对身体造成了伤害。”哈马德告诉新华社记者。

哈马德一家并非个例。联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）7月通过社交媒体平台表示，加沙地带民众每天早上都要在烈日下排队数小时，才能在瓶子和罐子里装上饮用水，他们中的许多人甚至要在炎炎夏日里负重长途跋涉。这种令人筋疲力尽的日常生活日复一日地重复着。

加沙地带毗邻地中海，本来就缺乏淡水，加上夏季晴热干旱、封锁不断加码、巴以冲突严重破坏基础设施等困难叠加，情况变得越来越糟。耗时费力也难以获得干净饮用水的窘境，成了冲突之下民众基本生活被摧毁的一个缩影。

新一轮巴以冲突爆发之后，情况进一步恶化。近东救济工程处6月在社交媒体平台上说，加沙地带约有67%的供水和卫生设施被摧毁或严重损坏。这包括该地区的废水处理设施、海水淡化厂、污水泵站、水井和水库。

联合国人道主义事务协调厅7月公布的数据显示，在今天的加沙，每人每天的平均供水量已降至2升至9升，而世界卫生组织建议的每人每天最低用水量标准应为15升。

不仅饮用水受限，缺水还带来诸多困难：许多母亲没有干净的水来冲泡婴幼儿奶粉，只能接雨水或者从受污染的井里取咸水；孩子只能在小盆里洗澡，而洗澡水是洗过碗的水……

近东救济工程处5月的报告显示，过度拥挤的生活条件和获得干净用水的机会有限，增加了加沙民众患传染病的风险，急性肝炎和各种形式的腹泻病例不断上升。

世界卫生组织官员7月底通报说，研究人员近期在加沙地带采集的6份污水样本中发现“疫苗衍生”2型脊灰病毒，引发担忧。

阿姆贾德·古勒的家在以军袭击中被摧毁，他在杰巴利耶难民营边上搭了临时帐篷。

“帐篷区里挤满了流离失所的人，那里的（卫生）情况无法想象。那些侥幸躲过袭击活下来的孩子们又有什么错？环境和卫生问题导致的疾病，如今也能要了他们的命。”古勒一边清理帐篷四周的污水，一边忧心忡忡地对记者说。（翻译整理：黄泽民）

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