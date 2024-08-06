新华社联合国8月5日电（记者潘云召）中国常驻联合国副代表戴兵5日在安理会审议国际刑事法院涉苏丹问题时发言表示，国际刑事法院在处理涉达尔富尔局势相关调查案件时，要继续坚守《罗马规约》和安理会授权，严格遵循补充性管辖原则，独立、客观、公正、依法行使职权，充分尊重苏丹的司法主权和合理关切。

戴兵说，苏丹冲突已持续16个月，中方一直主张政治解决是平息冲突、恢复和平的唯一可行出路。近期，苏丹冲突双方在日内瓦开展“间接谈判”，主要调停方在吉布提召开协调会，国际斡旋外交努力呈积极势头。国际社会应该优先利用好政治和外交工具箱，推动冲突双方加强对话、妥处分歧，推进局势降温缓和，直至达成全面停火。国际刑事法院在处理达尔富尔问题时，要充分考虑苏丹和地区局势的复杂性和敏感性，着眼推动苏丹冲突政治解决的大局，谨慎行事，避免不当介入。

戴兵强调，中方支持苏丹加强司法正义，依靠自身打击有罪不罚。国际社会要重视苏丹当前面临的各种现实困难，帮助苏丹重振过渡时期司法机构，不断加强自身司法能力建设和司法权威。

戴兵表示，中方关于国际刑事法院的立场没有发生变化。中方希望国际刑事法院在处理涉及国际和地区热点的案件时，避免政治化和双重标准，平等适用国际法，切实发挥建设性作用。

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