新华社北京8月3日电（记者李蓉）美国常务副国务卿坎贝尔日前在美国国会鼓吹美国应在“全球南方”更努力地抗衡中国，声称其在非洲等“全球南方”地区的影响力远远落后于中国，因此在获得关键矿产等目标上有着“失败风险”。坎贝尔的此番言论显示出美国习惯以自身霸权逻辑镜像中国。实际上，中国出身南方、心系南方、扎根南方，是“全球南方”的天然成员。相似的历史记忆和奋斗历程把中国同南方国家紧紧联系在一起，中国始终珍视同南方国家的患难真情和牢固友谊，始终与南方国家同舟共济、相互扶持。中国在“全球南方”的影响力来自相互尊重与互利共赢，天然的情感纽带和广泛的共同利益，让彼此关系基础深厚、牢不可破。

被侵略被殖民是“全球南方”国家的共同记忆，这些国家长期以来人均国民收入低，工业化进程滞后，政治上缺乏话语权，在全球治理体系中的代表性不足。造成这种局面的根源在于历史上“全球北方”的殖民主义和帝国主义政策造就的不平等环境。时至今日，美国仍然执着于所谓“影响力”，不加遮掩地觊觎非洲等地的矿产资源。美国高官无视南方国家的自主性，抱守殖民思维，至今仍把它们当作掠夺资源的狩猎场和大国博弈的竞技场，让人不胜唏嘘。

早在2012年年初，由中国援建的非盟会议中心交付使用。落成典礼上，时任埃塞俄比亚总理梅莱斯感慨：“这块地从前是监狱，关着很多绝望的死囚，当时整个非洲大陆给人的感觉就是绝望；现在，这里造了这座建筑，象征着非洲的复兴，点燃了非洲人民对未来发展的希望。”援建非盟会议中心是中非合作丰硕成果的代表，也是中国在非洲形象的一个缩影。

这是2015年1月28日在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴拍摄的中国政府无偿援建的非盟总部所在地非盟会议中心。新华社记者 翟健岚 摄

作为南南合作的重要组成部分，中非合作扎实推进，利及双方。中国秉持真实亲诚理念和正确义利观，不干预非洲国家探索符合国情的发展道路，不干涉非洲内政，不把自己的意志强加于人，不在对非援助中附加任何政治条件，不在对非投资融资中谋取政治私利。从对接发展战略到落实“十大合作计划”“八大行动”和“九项工程”，中非各领域合作不断走深走实。中国已连续十五年保持非洲第一大贸易伙伴地位。2023年，中非贸易额达到历史峰值2821亿美元。南非金砖国家事务协调人阿尼尔·苏克拉尔认为，中国致力于帮助非洲国家探索自身工业化发展道路，积极分享发展经验，还提供了重要的人才和技术支持，中国为非洲国家摆脱贫困、发展经济提供了极大帮助。

同呼吸、共命运，中国始终站在广大发展中国家一边，在推动自身发展的进程中与发展中国家相互支持、取长补短，真心实意携手发展中国家共同迈向现代化。今年年初在乌干达首都坎帕拉举行的不结盟运动第19次峰会和“77国集团和中国”第三届南方首脑会议上，联合国秘书长古特雷斯和多国代表纷纷对中国始终如一、不附加条件帮助发展中国家表示赞许。

1月20日，与会代表出席在乌干达首都坎帕拉举行的不结盟运动第19次峰会闭幕式。新华社发（阿佳拉·纳瓦达摄）

潮起南方，万象更新。一大批“全球南方”国家走上发展的快车道，“全球南方”占世界经济的比重已超过40%，不再是沉默的大多数，而是觉醒的新力量。中国作为其中一员，正以高质量发展全面推进中国式现代化，必将为“全球南方”合作共赢带来更大机遇。

美国政客应审视世界发展大势，放弃霸权思维和殖民心态，与国际社会一道让“全球南方”成为合作舞台，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展，推动世界走向更加繁荣进步的未来。

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