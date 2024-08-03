新华社克罗地亚科马尔纳8月2日电 通讯｜“中企承建的佩列沙茨大桥实现了我父亲的遗愿”——一名克罗地亚工程师的动情心声

新华社记者李学军

“每次谈起佩列沙茨大桥，我都激动不已。中国企业承建的这座大桥实现了我父亲的遗愿。”克罗地亚土木工程师塞尔玛·克努森日前接受新华社记者采访时动情地说。

今年7月26日，中企承建的克罗地亚佩列沙茨大桥迎来通车两周年。两年来，约500万辆汽车从大桥通过，大大推动当地旅游、交通、物流等行业发展，给当地民众带来实实在在的好处。

7月26日，游客在克罗地亚佩列沙茨大桥附近拍照。新华社记者李学军摄

克努森说，她的父亲生前从事土木工程行业，曾提出在横跨克罗地亚南部亚得里亚海的小斯通湾上建设一座大桥，连接该国大陆与佩列沙茨半岛。为了建成这样一座大桥，她的父亲曾多方联系洽谈，但因施工难度高、资金缺口大等困难未能成功，在因病去世时，由于没能看到自己期待的大桥建成而留下了永远的遗憾。

克努森长大后继承父业，也成为一名土木工程师。2018年7月，正在挪威工作的克努森听到一个消息：由中国路桥公司牵头的中国企业联合体承建的佩列沙茨跨海大桥及其连接线一期工程项目开工。克努森果断决定放弃在挪威的工作，申请加入到佩列沙茨大桥项目团队。

佩列沙茨大桥“在父亲和我心目中占有特别重要的地位”，是我们父女俩共同的情结，克努森说。

加入大桥项目团队后，克努森负责采购建筑材料、与分包商签订合同等工作。她说，这段工作经历是她职业生涯的高光时刻，给她带来的收获“无法用语言来形容”。“虽然我在欧洲也参与过一些大型基建项目，但都无法与佩列沙茨大桥项目相提并论。”

7月26日，车辆在克罗地亚佩列沙茨大桥上行驶。新华社记者李学军摄

克努森说，中国建设者攻克种种技术难关，克服新冠疫情等挑战，最终确保大桥项目按时完工，他们的踏实和敬业给自己留下深刻印象。“他们的表现非常出色，敬业精神令人钦佩。”

在朝夕相处中，克努森和中国同事结下了深厚的友谊。她已经学会了做中国菜，火锅如今成为她的最爱之一。她为自己能够成为佩列沙茨大桥项目的一员而感到骄傲，“这是值得我自豪一辈子的事情”。

她说，在没有佩列沙茨大桥之前，一到冬天，亚得里亚海边的科马尔纳及周边地区常常是人烟稀少，毫无生气。但在大桥建成后，这个地区即使在冬天也不再荒凉，给克罗地亚南部的旅游等行业带来发展新机遇。

克努森说，佩列沙茨大桥给人们的出行带来极大便利，如今前往克罗地亚热门旅游目的地杜布罗夫尼克，不用再绕道波黑的“内乌姆走廊”，也不用再办理繁琐的出入境手续。

佩列沙茨大桥项目结束后，随着中国企业承建的克罗地亚斯普利特武切维察道路连接线项目今年2月开工，克努森也加入到这一项目并继续担任土木工程师。“这是一个非常棒的团队，我愿意和他们继续合作。”

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