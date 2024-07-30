新华社纽约7月29日电（记者刘亚南 谢锷）中国—美国经贸合作论坛29日在纽约市举行，300余位中美企业及商协会代表出席。

中国贸促会会长任鸿斌出席论坛时表示，中美两国经济高度互补，利益深度融合，双方加强供应链合作有利于维护全球供应链稳定畅通，为两国、地区乃至世界经济增长注入更多动能。中国贸促会将继续为中美工商界搭建更多友好交流的桥梁，也欢迎中美企业用好中国国际供应链促进博览会平台，携手打造稳定畅通的全球供应链。

中国驻纽约总领事黄屏表示，去年11月，中美元首在旧金山成功会晤，推动了中美关系止跌企稳，开辟了面向未来的“旧金山愿景”。欢迎美国企业用好链博会等平台，拉紧务实合作纽带，为中美关系稳定发展注入强劲动力。

国际谅解商务委员会总裁兼首席执行官彼得·提察恩斯基表示，中美在创新、能源转型、人工智能、芯片、贸易等方面有广阔合作空间。希望与中国贸促会进一步加强合作，共同推动建设更加安全繁荣的世界。

亚美商业发展中心总裁王章华表示，当前，全球面临重大挑战和机遇，中美合作和理解至关重要。希望以本次论坛为平台，推动中美工商界共同应对挑战，探索合作新途径，携手构建一个繁荣、可持续和包容的未来。

美国国际工商理事会首席运营官戴克兰·达利说，中国是美国重要贸易伙伴，中美关系向好为两国企业带来了巨大利好。美国国际工商理事会愿与中国贸促会深化合作，为推动建设更加开放包容的市场贡献力量。

美国中国总商会会长胡威表示，中美两国经贸合作为彼此带来了利益，也为全球经济繁荣做出了贡献。美国中国总商会将继续为中美企业创造更多合作机会。

第二届链博会将于2024年11月26日至30日在北京举办，设置先进制造链、智能汽车链、绿色农业链、清洁能源链、数字科技链、健康生活链和供应链服务展区。

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