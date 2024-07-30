新华社里加7月29日电（记者陈玉芬）拉脱维亚相关部门29日说，该国中部地区日前遭受强降雨和大风侵袭，首都里加及其周边城市居民生活受到较大影响。

据报道，名为“基尔斯蒂”的气旋28日晚从拉脱维亚西南部登陆，随后在该国中部地区引发持续强降雨和大风。拉脱维亚国家消防和救援局29日说，截至当地时间14时，该局已收到千份求助。许多居民住宅和企业的电力和供水中断，一些街道和建筑物地下室被洪水淹没。在里加，两名行人被倒伏树木砸中受重伤入院治疗。

拉脱维亚电力公司的数据显示，高峰时超过5万用户发生断电。截至当地时间29日20时，约2.3万用户电力供应尚未恢复。大面积停电使移动通信网络运转困难，部分基站不得不使用发电机维持运行。

据拉通社报道，受树木倒伏阻塞交通等影响，拉境内多条高速公路通行困难。强风和暴雨还导致里加数条有轨电车线路停运，里加国际机场多个进出港航班延误或取消。持续暴风雨还造成叶尔加瓦等地一些农田被淹。

拉脱维亚今年夏季多次遭受强降雨和大风侵袭。本月11日，一场暴风雨对该国南部城镇包斯卡造成严重破坏，近9000用户断电，大量树木倒伏，道路中断。

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