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孟加拉国业界人士：南博会将孟加拉国产品展示给世界

2024年07月29日16:54 | 来源：新华网
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　　新华社达卡7月29日电（记者孙楠）孟加拉国-中国商业工业协会董事赛义德·阿明·卡比尔在第八届中国-南亚博览会后接受新华社记者采访时说，南博会不仅为孟加拉国提供了一个向中国伙伴展示产品的平台，也让孟加拉国有机会向全球展示其产品和服务。

　　为期6天的第八届南博会28日在云南昆明落幕。本届南博会有82个国家、地区和国际组织参会，参展企业达2000多家，其中近一半是境外企业。

　　谈起本届展会，卡比尔说：“这是一次难得的机会。南博会是一个非常好的平台，我们与很多潜在合作伙伴进行了深入交流，并将进行后续的合作对接。”

　　“中国总是给我们提供这样好的平台，并通过这种形式介绍其宝贵的发展经验。”卡比尔说，孟加拉国学习中国的发展经验，这对本国发展大有裨益，相信未来孟中经贸合作潜力巨大。

　　近年来，中孟经贸合作成果丰硕。中国已连续13年保持孟第一大贸易伙伴国地位。截至2023年底，中国对孟累计投资32亿美元，是孟第二大外资来源地。中国已为孟建造了7条铁路、12条公路、21座桥梁和31座电站。

(责编：崔译戈、刘叶婷)

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