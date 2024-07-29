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日本悼念在修建相模湖水库中死难的多国劳工

2024年07月29日16:49 | 来源：新华网
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　　新华社东京7月29日电（记者胡晓格　杨智翔）日本神奈川县相模湖交流中心28日举行追悼活动，悼念二战时期死于修建相模湖水库的多国劳工。

　　悼念活动开始后，3名当地小学生点燃蜡烛，寄托对死难劳工的哀思。随后，参加活动的全体人员起立默哀并向死难劳工敬献鲜花。多国官方人士、民间团体代表以及相模湖水库周边地区民众等约300人参加追悼活动。

　　中国驻日本大使馆公参王琳表示，日本军国主义发动的侵略战争，给中国和亚洲人民带来巨大伤害，强征劳工是侵华日军犯下的严重罪行之一。希望日方正视侵略历史，汲取历史教训，坚持走和平发展道路；希望更多日本民众了解历史，树立正确历史观，汇聚起捍卫和平的坚定力量。

　　相模湖水库历史记录会会长桥本登志子常年致力于讲述相模湖历史。她说：“虽然这是一段负面历史，但大坝一直矗立在那里。作为这里的居民，我们有必要把大坝的修建过程和历史事实讲给年轻人听。”

　　相模湖水库是日本第一个多用途人工湖，于1940年至1947年修建。为修建该水库，日本先后征用劳工360万人次。除朝鲜半岛劳工和日本劳工外，还有被侵华日军强掳到日本的近300名中国人。由于极其恶劣的劳动条件加上遭受非人欺凌，众多劳工在修建过程中不幸离世，其中有姓名记载的死难中国劳工有28人。日本有识之士自1979年起每年都会为死难劳工举行追悼活动。

(责编：崔译戈、刘叶婷)

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