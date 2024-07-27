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意大利学者：意中两国能实现双赢

2024年07月27日09:26 | 来源：新华网
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　　新华社罗马7月26日电（记者 张馨文）意大利罗马路易斯大学国际商务教授安东尼奥·马约基日前接受新华社记者采访时表示，中国市场对意大利至关重要，通过互相开放和投资，意大利和中国能实现双赢。

　　马约基说，意大利和中国经贸交往由来已久，意大利应继续推进和中国的合作，而不是对中国产品关上大门。

　　“过去几十年，中国经历了惊人的飞速发展，如今中国在绿色能源、互联网等行业具有优势。在这些领域，意大利可以向中国学习很多东西。”马约基说。

　　马约基以近期备受关注的新能源汽车为例。他说，中国新能源汽车具有很强的竞争力，意大利在汽车工业设计等方面有自己的传统优势，两国可以开展深入合作并互相取经，从而实现双方利益最大化。

　　在马约基看来，中国消费市场对包括意大利在内的整个欧洲都非常重要，中国的持续开放让很多意大利企业赴华投资。“通过互相开放和投资，意中两国能实现双赢。”

　　意大利以拥有众多中小企业闻名。马约基认为，意中两国中小企业之间的合作大有可为。比如，双方高校和研究机构的联合科研项目，可以成为两国中小企业或初创企业考察学习的平台，而中小企业也可帮助科研成果落地转化。

　　马约基表示，意中友好合作符合双方利益，期待双方建立更多对话机制，以推动意中关系更加稳固。

(责编：曹欣悦、崔越)

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