突尼斯驻华大使阿迪勒·阿拉比接受新华社记者专访（5月18日摄）。新华社记者 卜多门 摄

新华社北京5月29日电 题：人文交流为中阿深化各领域合作夯实民心基础——专访突尼斯驻华大使阿拉比

新华社记者王嘉轩、卜多门

中国—阿拉伯国家合作论坛第十届部长级会议30日将在京召开。突尼斯驻华大使阿迪勒·阿拉比日前接受新华社记者专访时表示，中阿合作论坛为双方协商合作、协调立场、交流互鉴提供重要机制保障。当下阿中人文交流蓬勃发展，为深化各领域合作奠定更坚实基础。

今年是中阿合作论坛成立20周年。阿拉比说，当前阿中关系处于历史最好时期，蕴含大量新机遇，双方务实合作走深走实，经贸、投资、文旅等各领域交流互动日益频繁。“我们应把握好这一历史机遇，利用广阔的合作前景，造福双方人民。”

阿拉比对中阿合作论坛机制表示赞赏。“论坛有助于为阿中人民谋福祉，是各方表达意愿、互学互鉴的良好平台。”他说，“本届部长级会议的举办恰逢其时，阿中双方能够有机会探讨交流发展经验，并为当下地区和国际问题共同寻找解决方案。”

谈及巴勒斯坦问题，阿拉比表示，巴勒斯坦问题是中东地区的核心问题，自去年10月新一轮巴以冲突爆发以来，中方在坚持呼吁立即停火止战、保障人道主义救援通道安全畅通等方面加大了外交努力，为推动巴勒斯坦问题得到全面、公正、持久解决发挥重要作用。

2024年4月24日，突尼斯高中生在首都突尼斯市举办的突尼斯国际书展上表演汉语节目。新华社发（阿代尔摄）

中阿双方人文交流历久弥新，中国武术等中华传统文化广受阿拉伯年轻人喜爱。阿拉比说：“人文交流是通往各领域交流的一扇门。”他提到，从“汉语热”在阿拉伯国家持续升温，到阿中人员往来日益密切，双方在人文交流，特别是年轻一代交流方面保持良好互动，“当青年走近彼此，阿中未来交流互鉴便更有保障”。

今年适逢中突两国建交60周年。阿拉比指出，突中长期友好，建交以来两国关系保持健康稳定发展。中方助力突尼斯实现国家发展，援建或实施了突尼斯国际外交学院等一批优质项目。“突方期待同中国进一步拓展合作领域、丰富合作内涵，在能源安全、粮食安全、科研攻关、高等教育等领域推动开展更多合作项目。”

2024年5月8日，在突尼斯凯鲁万省，两名工人演示安装太阳能光伏板。新华社发（阿代尔摄）

突尼斯于2018年与中国签署共建“一带一路”谅解备忘录。阿拉比积极评价共建“一带一路”倡议为包括突尼斯在内的共建国家提供的发展机遇。阿拉比说：“突方认同中国一贯秉持的共商共建共享原则，期待同中国在共建‘一带一路’倡议框架下实现更加富有成效的合作。”

旅游业是突尼斯的支柱产业。阿拉比表示，突尼斯十分重视中国旅游市场，突政府去年10月决定对中国游客实施免签入境政策就是最佳例证。突尼斯正积极采取培养中文导游等一系列措施，更好服务中国游客。

阿拉比告诉记者，他在来华履新不足一年的时间里，走访了不少中国城市。“在一些中国乡镇，我看到勤劳的中国人民如何通过辛勤劳动，过上更好生活。”他表示，中国在短时间内取得的发展成就令人钦佩，中国的发展治理经验值得广大发展中国家学习和借鉴。

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