新华社阿斯塔纳5月29日电（记者 张继业）2024中国-中亚人权发展论坛28日至29日在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行。论坛由中国人权发展基金会主办，主题为“构建中国-中亚命运共同体：人权发展新愿景”。来自中国和中亚国家人权领域的上百名官员、研究机构负责人及专家学者出席。

中国人权发展基金会副理事长兼秘书长左锋主持论坛并致辞。他说，中国和中亚国家同属发展中国家和“全球南方”成员，都面临发展经济和改善民生的共同任务，在人权问题上有许多相同或相近的观点和主张。当前中国和中亚国家在人权事业发展中秉持构建命运共同体理念，致力于增强发展中国家在国际人权体系中的代表性和发言权，推动全球人权治理朝着更加公平公正合理包容的方向发展。

乌兹别克斯坦科学院国家与法律研究所所长穆罗忠·图尔古诺夫说，中亚国家与中国的战略伙伴关系基于平等互信、互利共赢和可持续发展的共同愿望。中亚-中国合作机制为中亚地区的人权保障、民生福祉和经济发展带来宝贵机遇。

塔吉克斯坦总统办公厅人权保障局首席专家帕尔维兹·奥利姆佐达说，中国-中亚人权发展论坛是各方交流人权保障经验做法和提高人权问题解决效率的重要平台。塔政府高度重视人权保障工作，欢迎开展国际合作以完善塔人权保障制度。

来自哈萨克斯坦总统战略研究所、吉尔吉斯斯坦国家科学院、乌兹别克斯坦国家人权中心等机构的专家还就“共同发展与人权保障”“文明互鉴与人权进步”议题展开讨论。论坛期间，各国与会代表还参观考察了共建“一带一路”框架下，中哈产能和投资合作的重点项目。

据中国人权发展基金会介绍，为落实中国-中亚峰会成果，中国人权发展基金会于2023年9月在北京举办首届中国-中亚人权发展论坛，并形成在中国和中亚国家轮流举办的工作机制。本次在哈萨克斯坦举办的论坛为该机制下的第二届论坛。

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