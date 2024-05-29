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“中国文化环博行”活动吸引众多博茨瓦纳师生参与

2024年05月29日09:04 | 来源：新华网
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新华社哈博罗内5月28日电（记者滕军伟）为期一周的“感知中国·中国文化环博行”活动日前在博茨瓦纳西部的卡拉哈里沙漠小镇杭济落幕。此次中国文化活动丰富精彩，吸引了博茨瓦纳四所学校近3000名师生参与。

本次活动在包括杭济在内的博茨瓦纳西部多个地方举行，由博茨瓦纳大学孔子学院主办。中文公开课、中国书画体验、中国服饰展示、中国功夫和歌舞展示等项目受到当地师生欢迎。

马拉卡内洛社区初级中学学生洪采·科洛贝措说，看完表演后，她被中国文化的魅力深深吸引，“我想去中国学习”。

“这次活动是个很棒的开始。”杭济高级中学教师赛图尼亚·马拉科西告诉新华社记者，这是他第一次接触中国文化，感觉很有趣。

杭济高级中学副校长鲁本希望中文成为这所学校的必修课。“世界在不断变化，中国是高速发展的经济体，要向中国学习，学习中文是必经之路。”他说。

博茨瓦纳大学孔子学院中方院长蒲度戎告诉记者，孔院在博茨瓦纳的教学点通常集中在大城市，该国偏远地区的中小学生很难接触到中国文化。这次活动选在博茨瓦纳西部偏远地区的学校举办，是为了让更多乡村中小学生及民众了解和体验中文及中国文化。

“感知中国·中国文化环博行”2013年开始举办，已有累计超过5万当地人参与活动。

(责编：苏缨翔、崔越)

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