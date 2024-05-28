新华社瓦莱塔5月27日电（记者 陈文仙）“中国故事——以华服之美与世界对话”专题讲座27日晚在马耳他首都瓦莱塔举行。活动现场展示了中国传统服饰，引起在场观众浓厚兴趣。

讲座由马耳他中国文化中心主办。主讲人北京服装学院教授楚艳介绍了中国古代服饰的演变，向观众梳理了中国服饰的发展脉络以及东西方、传统与现代之间的时尚联系。

楚艳说，几千年来，中国不同朝代都有自己的服装风格，比如汉代服饰古朴素雅，唐代雍容大气，宋代简约优雅。同时，中国还有很多少数民族，每一个民族的服装也独具特色。

15岁的马耳他女孩阿梅莉·卡列哈非常喜欢中国旗袍，特意穿了一件白色旗袍来参加当晚的活动。她告诉记者，讲座让她了解到了中国服饰在各个朝代的演变，信息量大也很有趣，让她受益匪浅。

尼古拉斯·加莱亚·泰斯塔费拉塔是一名博物馆策展人，他对记者说，中国服饰、面料和织染刺绣等工艺底蕴深厚，源远流长。中国设计师在传承中国传统服饰的同时进行创新探索，这是一种非常重要和开放的理念。

丽塔·马利亚是一名教师，她对记者表示，马耳他和中国的传统服饰文化各有特色，中国织染工艺非常先进，两国可以在该领域开展更多交流与合作，希望马耳他年轻学生和设计师能够去中国交流和学习。

马耳他中国文化中心主任袁媛表示，讲座让马耳他民众领略了中国服饰文化历史的灿烂悠久以及在与世界不同文化交流中的兼容并包、和合共生，也让他们深刻感受到当代中国设计师对传承与创新孜孜不倦的追求。

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