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通讯｜中国太阳能设备“走红”黎巴嫩市场

2024年05月28日13:24 | 来源：新华网
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　　新华社贝鲁特5月28日电 通讯｜中国太阳能设备“走红”黎巴嫩市场

　　新华社记者谢昊

　　“由于缺乏稳定的电力，黎巴嫩的太阳能和可再生能源市场在过去几年发展迅速，与中国太阳能出口企业开展了大量合作，这里大部分太阳能电池板和电池都是中国制造。”黎巴嫩能源部下属机构黎巴嫩节能中心总经理皮埃尔·埃尔·胡里在接受新华社记者采访时如是说。

　　“2024年黎巴嫩国际太阳能周”本月在黎巴嫩首都贝鲁特举行。记者在展会现场看到，十多家参展中国企业展出中国制造的太阳能电池板、蓄电池和逆变器等各种产品，并向参观者介绍不同的太阳能解决方案。

　　浙江中哲新能源有限公司海外事业部总经理张春耀告诉记者，由于黎巴嫩长期电力短缺，私人发电机价格昂贵，因此对太阳能发电设备的需求很高。中国的太阳能设备质量优良、价格合适，在黎巴嫩很受欢迎。

　　广州明宏新能源科技有限公司销售经理何华锋介绍，公司与黎巴嫩客户合作已有十年，当地市场对其太阳能解决方案的需求每年增长约20%。“希望这次活动能让我们发展更多客户。”

　　胡里表示，黎巴嫩的太阳能发电能力正快速增长，2023年6月达到1000兆瓦，预计到今年年底将超过1500兆瓦。

　　黎巴嫩能源部长瓦利德·法耶兹对新华社记者说，中国企业很有竞争力，善于开拓新市场，这也是它们在黎巴嫩占有重要地位的原因。

　　法耶兹呼吁中国加强与黎巴嫩在太阳能领域的合作，帮助黎巴嫩实现更好发展。

(责编：曹欣悦、崔越)

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