埃米莉·马丁

今年是法中建交60周年。近10年来，法国对华出口奶酪数量增长了286%，2023年达6306吨，多种多样的法国奶酪得到了中国消费者越来越多关注与喜爱。

奶酪是法国美食文化的名片。多年前，奶酪在中国还是比较小众的食物，如今则成为中国消费市场增速最快的品类之一。中国消费者对法国奶酪的认知度和接受度持续提升，这与两国经贸合作蓬勃发展、中国乳制品消费升级、市场从业者的积极推广等都是分不开的。越来越多中国消费者被法国奶酪丰富的口感、多样性的搭配、较高的营养价值、高品质的乳品质量以及背后的文化底蕴所吸引，食用法国奶酪渐渐成为不少人的选择。

文化推广让法中美食走得更近。上海有一家叫“法酪小屋”的门店，它是法国国家乳制品行业协会在中国唯一认证的官方乳制品体验店。法酪小屋通过开设奶酪品鉴课、亲子工坊、组织品牌联名“快闪”等多种互动式活动，让中国消费者近距离感受丰富多彩的法国奶酪文化，领略法式美食与生活艺术的独特魅力。

在法中文化交流中，奶酪常以“文化使者”的身份出现，为两国人民分享和交流搭建一座桥梁。很多人因奶酪结缘，成就了一段段法中友谊佳话。这种交往不仅是对美食的品鉴，更是对彼此文化的尊重和认可，增进了法中之间的相互理解和情谊。

2022年，法国成为中国第四大乳制品供应国，中国也成为法国在欧盟外乳制品第一大出口目的国。我们希望更多优质法国乳制品出口到中国。通过品尝法国奶酪，中国消费者可以更深入地了解法国的饮食传统、制作工艺以及不同地区的特色文化。同时，我们也乐见更多中国美食来到法国。

近年来，中国政府主办的中国国际进口博览会成为法国企业开拓中国市场的机遇窗口。法国已连续参加了六届进博会，每届进博会上，法国参展企业数量、参展面积、意向成交额等指标在世界各国中都位居前列。今年，法国将应邀担任第七届进博会主宾国。我们期待法国相关乳制品企业把握好这一机遇，乘上“从法国农场到中国餐桌”机制的快车，让更多法国奶酪跨越山海，走进中国家庭。

（作者为法国国家乳制品行业协会亚太地区总经理）

(责编：曹欣悦、崔越)