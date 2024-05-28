5月27日，在安提瓜和巴布达首都圣约翰，联合国秘书长古特雷斯在第四届小岛屿发展中国家国际会议开幕式上讲话。新华社记者 李木子 摄

新华社圣约翰5月27日电（记者田睿 王植樱）第四届小岛屿发展中国家国际会议27日在安提瓜和巴布达首都圣约翰开幕，与会各界代表将讨论影响小岛屿发展中国家未来的关键问题。

会议由联合国主办，为期4天，主题为“绘制实现韧性繁荣的路线”。会议将评估小岛屿发展中国家实现可持续发展的能力，包括实现2030年议程及其可持续发展目标的能力。会议将产生一份政府间商定的、重点突出、具有前瞻性并注重行动的政治成果文件。

5月27日，第四届小岛屿发展中国家国际会议在安提瓜和巴布达首都圣约翰开幕。新华社记者 李木子 摄

目前，小岛屿发展中国家面临气候变化、不断加剧的债务和健康问题等多重挑战。联合国秘书长古特雷斯在会议开幕致辞中表示，国际社会尤其是那些最有责任、最有能力应对上述挑战的国家，有责任支持小岛屿发展中国家。

据联合国统计，全世界共有39个小岛屿发展中国家。小岛屿发展中国家国际会议每10年举行一次，前三届会议分别于1994年、2005年和2014年在巴巴多斯、毛里求斯和萨摩亚举行。

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