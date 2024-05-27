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外交部发言人就第77届世界卫生大会拒绝涉台提案发表谈话

2024年05月27日21:46 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月27日电 外交部发言人27日就第77届世界卫生大会拒绝涉台提案发表谈话。全文如下：

　　5月27日，第77届世界卫生大会总务委员会和全会分别做出决定，明确拒绝将个别国家提出的所谓“邀请台湾以观察员身份参加世卫大会”的提案列入大会议程。这是世卫大会连续第8年拒绝所谓涉台提案。中方在世卫大会涉台问题上的立场得到国际社会的广泛理解和支持，百余国通过专门致函世卫组织总干事等方式明确支持中方立场。这充分说明，一个中国原则是国际社会人心所向、大势所趋，不容任何挑战。

　　中国中央政府高度重视台湾同胞的健康福祉。在符合一个中国原则的前提下，台湾地区的医疗卫生专家可以参与世卫组织的相关技术会议。过去一年，中国台湾共有21批24人次提出参加世卫组织技术活动的申请，中央政府均予以批准。台湾地区设有《国际卫生条例》联络点，能够及时获取和通报突发卫生事件信息。台湾地区参与世卫组织技术领域沟通合作渠道是充分和畅通的，根本不存在所谓“国际防疫体系缺口”。相较于少数国家鼓噪助台参与世卫大会的政治操弄，中央政府的妥善安排和切实行动对台湾同胞民生福祉才是真正有意义和真心诚意的。

　　我们再次正告民进党当局，国际社会坚持一个中国原则的基本格局不可撼动，中国统一的大势不可逆转。“台独”与台湾同胞利益背道而驰，“倚外谋独”绝无出路。中方也敦促个别国家，停止歪曲挑战联大第2758号决议，停止虚化掏空一个中国原则，停止将卫生问题政治化，停止借台湾问题干涉中国内政，搞“以台制华”注定以失败告终。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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