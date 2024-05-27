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中国将与中亚五国建立应急管理合作机制

2024年05月27日20:30 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月27日电（周圆、李昌瑞）应急管理部国际合作司司长王满达27日表示，中国—中亚应急管理部长级会议将于5月30日在新疆乌鲁木齐召开，届时各方将正式签署《关于建立中国—中亚应急管理合作机制的谅解备忘录》，意味着中国—中亚应急管理合作机制将正式建立。

　　王满达在当日的应急管理部新闻发布会上说，中国同哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦等中亚五国，都普遍面临较高的地震、洪涝、森林草原火灾等自然灾害风险，以及统筹经济社会发展同防范化解重大风险的艰巨任务。此次会议将系统梳理各方在防灾减灾救灾、安全生产监管、综合应急救援等方面的合作情况，并提出深化务实合作的建议。

　　会议举行之际，各方还将举行油气管道事故应急处置实训演练。国家安全生产应急救援中心副主任陈奕辉介绍，六国将共计派出100多名专业救援人员参加此次演练。演练分两个阶段，第一阶段主要聚焦油气管道应急抢险处置；第二阶段设置了原油管道、天然气管道、隧道内管道应急处置以及站内管道堵漏、山地管道抢险等5个科目。

　　据悉，自2023年5月首届中国—中亚峰会成功举办以来，中国与中亚五国应急管理部门着力打造区域应急管理合作新平台，深化跨境救援协作。过去一年，中国在中国—中亚应急管理合作框架下举办了多场活动，包括应急管理高级别智库论坛、安全生产能力提升研讨会、安全风险防范交流活动等。

　　王满达表示，下一步，中国应急管理部将以“一带一路”自然灾害防治和应急管理国际合作机制为主平台，通过构建区域和次区域合作机制，深化与周边重点国家双边合作，促进共建国家双边和多边合作，与国际和区域现有合作机制互为补充、协同增效，共同为地区和平发展贡献力量。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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