新华社首尔5月27日电（记者杜白羽 曲俊雅）当地时间5月27日中午，国务院总理李强在首尔与韩国总统尹锡悦、日本首相岸田文雄共同出席第八届中日韩工商峰会并致辞。

李强表示，习近平主席用“亲诚惠容”4个字，凝练概括了中国的周边外交理念。中日韩在地理上一衣带水，决定了我们应当做和平友爱的近邻。要以史为鉴、面向未来，顺应三国人民安居乐业的意愿，努力排除外部干扰，始终和谐相处、和衷共济。中日韩在经济上深度融合，决定了我们应当做携手发展的近邻。要把彼此视作发展道路上的亲密伙伴和重要机遇，不断发掘三国经济的优势互补点、合作增长点，实现更高水平的互利共赢。中日韩在文化上渊源相通，决定了我们应当做心灵契合的近邻。要用好文化上的共鸣，把它作为促进理解、增进信任、密切合作的催化剂、黏合剂。中方愿同韩方、日方携手努力，持续深化各领域交流合作，不断促进利益相融、人民相亲、命运相连，带动本地区一体化加速推进，进一步开创和平稳定、发展繁荣的新局面。

李强表示，广大企业家在推动中日韩经贸及各领域交流合作中都发挥着重要作用。希望大家把握经济全球化大势，深化产业协作，不断提升互联互通水平和要素配置效率，用好中国国际供应链促进博览会平台，做产业链供应链稳定的维护者。把握世界科技革命和产业变革大势，加强联合研发、协同攻关，共同推动技术进步和产业竞争力提升，做深化创新合作的推动者。把握人类文明交融发展大势，充分发挥桥梁纽带作用，积极支持民间交往，做拓展人文交流的促进者。

韩、日领导人表示，韩日中三国经贸合作取得巨大成果，有力促进了全球经济发展。三国政府和工商界应当齐心协力，进一步深化三国经贸合作，促进青年等人文交流，增进区域投资合作，通过“韩日中+X”加强与“全球南方”国家合作，共同应对气候变化等全球性问题，为推动三国和全球经济发展作出积极贡献。

三国工商界和政府代表约240人出席峰会。

吴政隆出席上述活动。

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