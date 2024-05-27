新华社阿布扎比5月27日电 通讯｜阿布扎比沙漠上的“能源绿洲”——探访阿联酋艾尔达芙拉光伏电站

新华社记者苏小坡

在距离阿联酋首都阿布扎比市中心南部约45公里的沙漠腹地，坐落着由中国企业承建的艾尔达芙拉光伏电站，这是目前已建成的世界最大单体光伏电站，也是共建“一带一路”绿色能源领域重要项目。

在阿布扎比浩瀚的沙漠中，无垠的蓝色光伏板如同巨大的金属地毯铺展开来，与金黄色沙丘交织成一幅壮观的景象。每一块光伏板都精确安装，以最大限度地捕捉太阳光，它们的金属边框在阳光照射下闪闪发光。

随着日出和日落，沙漠的光照变化给电站增添了动态美感，光伏板的色彩从晨曦的柔和蓝灰色逐渐变为日中的炫目银白色，然后又渐渐转为夕阳下的金黄色，为这片沙漠带来多彩的视觉体验。

2020年，中国机械设备工程股份有限公司以EPC总承包方式承建该项目。2021年1月项目正式开工，2023年6月正式进入商业运行。该公司负责项目设计、采购、施工和2年运行维护。

这一项目占地约21平方公里，装机容量2.1吉瓦，发电量可以满足阿联酋约20万户家庭用电需求，每年可减少超240万吨碳排放，为当地提供就业机会约5000个，使清洁能源在阿联酋总能源结构中的比重提高到13%以上。

中国机械设备工程股份有限公司阿布扎比分公司总经理王进伟是艾尔达芙拉光伏电站项目中方建设团队负责人。他表示，该项目采用目前世界领先的光伏技术和设备，太阳能转换率超过22%，跟踪式光伏板支架让光伏板可随太阳光自动转动。

“不论是光伏组件、跟踪式支架，还是清扫机器人、无人值守开关站，基本上全部采用中国技术和中国产品，这个项目对阿联酋实现2050年碳中和目标非常重要，有助于推动当地能源转型和可持续发展。”王进伟说。

阿联酋是全球化石能源最丰富的国家之一，石油和天然气一直是该国主要电力来源。然而，依赖化石燃料不利于生态环境可持续发展，也使当地居民生活易受全球能源价格波动影响。

阿联酋境内有大片沙漠地带，终年光照充足，丰富的太阳能资源使光伏发电成为阿联酋理想的清洁能源替代方案。

2023年11月，在艾尔达芙拉光伏电站竣工仪式上，阿联酋阿布扎比副酋长谢赫·哈扎·本·扎耶德·阿勒纳哈扬表示，阿联酋正致力于推动多元化能源生产，以确保能源安全，并在促进经济发展的同时减少碳排放。艾尔达芙拉光伏电站项目竣工运营将为阿联酋提供清洁电力，助力阿联酋支持全球气候行动。

该项目主要开发商阿布扎比未来能源公司首席运营官阿卜杜勒阿齐兹·奥拜德利认为，艾尔达芙拉项目是中国光伏制造企业为世界达到碳中和目标作出积极贡献的一个实例。

“减少碳排放是全人类共同目标，我们完成艾尔达芙拉项目只是做了分内的事。要想最终实现碳中和，需要大家一起努力。”王进伟说。

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