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通讯｜期待更多交流、共鸣、共赢——中日韩年轻人如何看三国交流合作

2024年05月27日08:50 | 来源：新华网
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　　新华社首尔5月26日电 通讯｜期待更多交流、共鸣、共赢——中日韩年轻人如何看三国交流合作

　　新华社记者杜白羽　陈怡　陆睿

　　中日韩三国，一衣带水，地缘相近、文缘相通，是搬不走的近邻。三国在政治、经贸、科技、文化等各领域合作密切。

　　今年年初，由中日韩合作秘书处发起的“中日韩精神——2024年度汉字”评选结果在首尔揭晓，“交流”以最高票当选。新华社记者日前在北京、东京、首尔三地采访当地年轻人。他们表示，期待中日韩三国交流合作未来更加密切。

　　日本神奈川县日本中国友好协会青年学生部会长稻垣信说：“面向未来，日中韩三国需要的是相互信任和友谊。三国实施的‘亚洲校园’项目今后将会播撒更多交流的种子，我相信这些种子会慢慢长成参天大树。”

　　中国传媒大学学生范怡秋说，前段时间有日本青年访华团来学校参观，她负责接待。为拉近距离，自己本想和他们聊一下日本动漫，但没想到日本青年反而对中国的电视剧、网文更感兴趣。范怡秋觉得很有意思，“原来我们两国之间的青年也是可以做到这样交流、交友、交心的”。

　　韩国韩南大学学生文珠炯说，“共感”是指理解和同情别人的心情或情况，“我认为这是建立所有关系的基础”。他说，韩中日三国都正推进发展人工智能技术等课题，三国在该领域各有优势。希望三国能够结合这些优势，通过技术互补，进入更大规模的市场，提高竞争力。这些科技领域的合作不仅可以促进三国跨境电商经贸往来，也可以成为民众交流的媒介。

　　日本早稻田大学学生桑原太郎说，过去一二十年间，日中韩实施了很多项目来促进年轻人之间的交流，取得了成效。日中韩之间随着经济联系进一步加深，努力推进自由贸易、消除经济壁垒，不仅加强了经济联系，还进一步促进了人与人之间的连接。

　　中国传媒大学研究生蒋一波认为，未来中日韩三国合作共赢的潜力十分巨大。中日韩三国在新能源领域的合作前景十分广阔，尤其未来在新能源汽车方向，不仅可以推动技术创新，还可以更好应对全球气候变化、环境挑战。

　　青年寄托着中日韩关系的未来。三国青年一代都期待更多交流，产生更多共鸣，实现更多共赢。（参与记者：辛睿、杨智翔、胡晓格、梁晨）

(责编：王禹蘅、崔越)

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