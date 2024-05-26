新华社北京5月26日电（记者董雪）外交部与非洲驻华使团联合举办的“非洲日”招待会25日在京举行。

外交部副部长陈晓东在招待会上表示，加强同非洲的团结合作是中国坚定不移的战略选择，不论国际风云如何变幻，中非人民始终同舟共济，中非传统友谊历久弥坚。今年是中非关系大年，将举行新一届中非合作论坛峰会。中方愿同非方共同努力，以举行论坛峰会为契机，持续深化中非在共建“一带一路”倡议和“三大全球倡议”框架下合作，共同谱写中非友好新篇章，构建更高水平的中非命运共同体。

非洲驻华使团长、喀麦隆驻华大使姆巴纳代表非洲驻华使团致辞，表示非方愿同中方保持密切协作，共同筹办好新一届中非合作论坛峰会，推动落实“一带一路”倡议和“三大全球倡议”，推动构建人类命运共同体。非方重申坚定奉行一个中国原则。

1963年5月25日，非洲联盟前身“非洲统一组织”成立，将5月25日定为“非洲日”。约500名中方有关部委、学术机构、中非企业家代表及非洲各国驻华使节出席了本次招待会。

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