新华社北京5月26日电 外交部发言人华春莹26日宣布：经中阿双方共同商定，中国—阿拉伯国家合作论坛第十届部长级会议将于5月30日在北京举行。国家主席习近平将出席会议开幕式并发表主旨讲话。

中共中央政治局委员、外交部长王毅将同阿方主席、毛里塔尼亚外长马尔祖克共同主持会议。阿拉伯国家外长或代表及阿盟秘书长将出席会议。

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