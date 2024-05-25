新华社瓦莱塔5月24日电（记者陈文仙）来自地中海地区中医中心的第19期中国援马耳他医疗队24日在马耳他比尔古市政厅为当地老年人提供义诊服务，并向他们赠送医药品。

医疗队队员讲演了中医自我保健按摩推拿，演示一些针对常见病和不适症状的自我保健按摩手法，并介绍医疗队特制姜汤的中医效用、制作方法和饮用注意事项，引起了现场民众的浓厚兴趣。演示结束后，医疗队为他们提供健康咨询、血压血糖检测、耳穴压豆等义诊服务。

现年65岁的米丽亚姆·安西莱里在现场向记者讲述了她去年接受针灸治疗的经历。她说，当时脚受伤后到地中海地区中医中心接受诊疗，仅一次针灸治疗就缓解了疼痛，让她非常敬佩中医的神奇疗效，“马耳他有一支中国医疗队，对此我感到非常高兴和自豪”。

比尔古市市长约翰·博克索尔对记者表示，邀请中国医疗队为该市老年群体提供义诊服务，“是一次很好的福利”，希望今后举办更多类似活动，让不同年龄段的市民进一步了解中医文化。

第19期中国援马耳他医疗队队长冯骅说，为进一步推动中医文化深入民心，自今年3月起，医疗队与马耳他地方市政厅携手，深入社区基层开展讲座和义诊服务，此前已在其他两个市开展了5场中医主题讲座和义诊活动。

1994年，中国和马耳他政府合作成立地中海地区中医中心，由江苏省卫生健康委员会派遣医疗队开展诊疗工作。迄今，中国共派出19期援马耳他医疗队，累计诊疗患者约25万人次。

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