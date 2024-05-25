国际在线专稿：几内亚新闻网近日刊发一篇题为《几中合作：共同繁荣的伙伴关系典范》的评论文章，文章积极评价几内亚与中国在政治、经济、文化等多领域合作成果，认为几中合作不仅为几内亚带来发展机遇和活力，也为非洲国家同中国友好交往开辟新模式。

几内亚新闻网文章截图

文章开篇写道，几内亚与中国的深厚友谊仿佛一部超越时空的动人史诗，建交65年来，两国始终相互尊重、平等交往，共同应对全球性挑战，双边关系不断加强，成为非中合作的典范。

文章进一步指出，几中合作在政治、经济、文化等领域均取得了丰硕成果。中国向几内亚提供了大量援助，例如援建几内亚人民宫、几内亚广播电视中心、中几友好医院等。这些援建项目不仅改善了几内亚基础设施，也见证了两国人民之间的深情厚谊。近年来，随着几中重大合作项目稳步推进，几内亚交通条件显著改善，经济社会发展实现新飞跃。文章举例称，特别是在水电站建设方面，中国援建、两国共同运营的凯乐塔水电站和苏阿皮蒂水电站为几内亚提供了稳定的电力供应，为几内亚实现低碳、可持续发展奠定了坚实基础。此外，中国医疗队为几内亚人民带来优质的医疗服务，为几内亚公共卫生事业注入新的活力。

文章强调，几中两国人文领域合作成果尤为卓著。中国政府奖学金的设立和各类培训项目的实施帮助几内亚培养了大批高素质专业人才，从而为几内亚现代化建设添砖加瓦。几内亚科纳克里大学孔子学院和铁路学院的创立为几内亚人民了解中国文化、学习汉语架设桥梁，促进了几中人民友好交往。

文章赞许道，几中合作的成功源于两国领导人的远见卓识和两国人民的深厚情谊，也源于两国长期坚持平等互利的原则。几中合作不仅给几内亚带来发展机遇和经济活力，也为非洲国家同中国友好交往开辟新模式。文章最后展望称，几中两国应在新时代背景下进一步深化合作，共同应对全球性挑战。在高质量共建“一带一路”和全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议这“三大全球倡议”框架下，几中合作必将取得更加丰硕的成果，给两国人民带来更多福祉。（任丽君）

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