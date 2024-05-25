新华社布加勒斯特5月24日电（记者张改萍）位于罗马尼亚首都布加勒斯特市中心的布加勒斯特中国文化中心24日举行揭牌仪式，罗外交部国务秘书赫里斯泰亚和中国驻罗大使韩春霖共同为中心揭牌，百余名各界人士出席活动。

赫里斯泰亚在致辞中赞扬中国文化的活力与多样性，并回顾了罗中两国悠久的文化交流历史。他表示，中国是文明古国，其文化值得学习和研究。罗中双方在教育、艺术等领域合作取得显著进展，希望未来能进一步加深经贸、文化、教育、旅游等领域的交流与合作。

韩春霖在致辞中说，布加勒斯特中国文化中心揭牌启用不仅是中罗友好关系中值得纪念的时刻，更是两国人文交流的新篇章。只有坚持平等、互鉴、对话、包容的文明观，才能促进世界的丰富多样和欣欣向荣。该中心将成为两国文化交流合作、深化友谊的平台和纽带，助力两国关系稳步向前。

布加勒斯特中国文化中心主任徐宁波表示，该中心将致力于成为罗马尼亚民众全面了解中国的窗口，促进中罗民心相通，推动人文交流合作走深走实。

揭牌仪式上，中国歌剧舞剧院民族乐团和罗马尼亚小快板儿童合唱团联合献上一台“丝路掠影-中西乐器对话音乐会”，为现场嘉宾带来传统与现代交融的美妙音乐体验。

当天，文化中心还举办了由中国美术学院特别策划的《兴来如答——埃乌琴·博巴与中国当代绘画文献展》。展览共展出75件作品，充分展现了文明交流互鉴在推动中罗两国文化交流中的重要意义。

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