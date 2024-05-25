新华社明斯克5月24日电（记者鲁金博）俄罗斯总统普京24日在白俄罗斯首都明斯克表示，支持在当前现实基础上与乌克兰谈判。

普京23日至24日对白俄罗斯进行访问。他24日在新闻发布会上表示，俄方从未放弃谈判进程，是乌克兰方面表示谈判终止。乌克兰方面回到谈判桌不能基于一方意愿，要基于在白俄罗斯和土耳其谈判取得的成果以及当前的现实。

普京同时强调，俄罗斯如果与乌克兰签署和平协议，需要与“合法的”乌克兰当局打交道。他认为，泽连斯基作为乌克兰总统的合法性已经结束。

访问期间，普京在与白俄罗斯总统卢卡申科谈到安全问题时表示，俄白联盟国家的边境受到可靠保护，俄白两国边境都部署了俄罗斯防御系统和战术核武器。他说，鉴于当前联盟国家外部的紧张局势，他在与卢卡申科会谈中“详细讨论了形成统一防御空间问题”。

对于俄罗斯正在进行的非战略核武器演习，普京表示，这是俄罗斯定期进行的演习，不存在使局势升级的说法。此次演习与以往不同之处就是“在白俄罗斯领土上部署了非战略核武器后，我们和白俄罗斯盟友一起演习”。

本月21日，俄罗斯开始第一阶段非战略核力量演习。普京此前曾表示，此次非战略核武器演习分三个阶段进行，第二阶段白俄罗斯将加入。

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