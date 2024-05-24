5月23日，APEC新发再发传染性疾病管理和卫生应急能力建设论坛开幕式会场。新华网 常博深 摄

新华网北京5月24日电（沈冰洁 常博深）“APEC新发再发传染性疾病管理和卫生应急能力建设论坛”23日在北京开幕。与会嘉宾表示，举办此次论坛意义重大，AEPC经济体有必要在诊断、药物和疫苗的研究、教育和开发方面团结起来、充分合作，以应对各种传染性疾病的挑战。

论坛开幕式上，外交部国际经济司二级巡视员程烈、国家卫健委国际合作司李维副司长以及世界卫生组织驻华代表马丁·泰勒依次致辞。在学术交流环节，来自中国、日本、美国、加拿大、西班牙等多国学者就各国应对传染性疾病、急性呼吸道感染及其远期影响的发展现状和研究热点进行了分享和讨论。与会嘉宾还就构建传染病应对体系进行了深入探讨，对相关领域研究未来进行展望。并共同制定了《APEC新发再发呼吸道感染管理能力建设联合行动计划》。

论坛上，日本国立国际医疗研究中心主任大曲贵夫教授进行了主旨发言，就日本应对新发再发传染病的相关措施和经验进行了阐述。他说，新冠肺炎疫情展现出日本在医学和公共卫生领域存在的诸多不足，凸显了快速研发疫苗、及时更新诊断方法和治疗手段以有效控制疫情的紧迫性。此外，国际合作在应对传染病方面发挥着不可替代的作用，日本将继续与国际社会保持紧密合作，共同应对传染病挑战。

据悉，本次论坛将持续至25日。论坛由中日友好医院主办，多国领事及传染性疾病领域相关专家学者、APEC经济体相关医务人员参加了论坛。

(责编：艾雯、张悦)