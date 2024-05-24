人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

APEC新发再发传染性疾病管理和卫生应急能力建设论坛在京举办

2024年05月24日14:31 | 来源：新华网
小字号

5月23日，APEC新发再发传染性疾病管理和卫生应急能力建设论坛开幕式会场。新华网 常博深 摄

新华网北京5月24日电（沈冰洁 常博深）“APEC新发再发传染性疾病管理和卫生应急能力建设论坛”23日在北京开幕。与会嘉宾表示，举办此次论坛意义重大，AEPC经济体有必要在诊断、药物和疫苗的研究、教育和开发方面团结起来、充分合作，以应对各种传染性疾病的挑战。

论坛开幕式上，外交部国际经济司二级巡视员程烈、国家卫健委国际合作司李维副司长以及世界卫生组织驻华代表马丁·泰勒依次致辞。在学术交流环节，来自中国、日本、美国、加拿大、西班牙等多国学者就各国应对传染性疾病、急性呼吸道感染及其远期影响的发展现状和研究热点进行了分享和讨论。与会嘉宾还就构建传染病应对体系进行了深入探讨，对相关领域研究未来进行展望。并共同制定了《APEC新发再发呼吸道感染管理能力建设联合行动计划》。

论坛上，日本国立国际医疗研究中心主任大曲贵夫教授进行了主旨发言，就日本应对新发再发传染病的相关措施和经验进行了阐述。他说，新冠肺炎疫情展现出日本在医学和公共卫生领域存在的诸多不足，凸显了快速研发疫苗、及时更新诊断方法和治疗手段以有效控制疫情的紧迫性。此外，国际合作在应对传染病方面发挥着不可替代的作用，日本将继续与国际社会保持紧密合作，共同应对传染病挑战。

据悉，本次论坛将持续至25日。论坛由中日友好医院主办，多国领事及传染性疾病领域相关专家学者、APEC经济体相关医务人员参加了论坛。

(责编：艾雯、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部