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以总理否认去年10月前收到巴武装组织袭击预警

2024年05月24日14:31 | 来源：新华网
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新华社耶路撒冷5月23日电（记者吕迎旭 王卓伦）以色列总理内塔尼亚胡23日发表声明，否认去年10月前他收到了军情部门关于可能发生巴勒斯坦武装组织袭击的预警报告。

他在声明中说，他收到的评估报告是巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）受到了威慑，对巴以紧张局势升级“不感兴趣”。

声明说，在他收到的4份评估报告中，两份涉及哈马斯的报告指出其“不想自加沙地带攻击以色列”。

以色列多家媒体23日援引军方消息报道，以军情报部门去年3月至7月向内塔尼亚胡发出4封预警文件，分析了以色列的敌人在如何损害以色列团结，尤其是打击以国防军方面可能采取的策略。

以战时内阁成员甘茨23日晚宣布，他将提交关于组建国家调查委员会的提案，该委员会将负责调查去年10月7日哈马斯向以色列发动袭击前的情况。

去年10月7日，哈马斯自加沙地带突袭以色列境内军民目标，导致约1200人死亡，约250人被哈马斯等巴方武装人员带回加沙地带扣押。以色列随后对加沙地带发起大规模军事行动。据巴勒斯坦加沙地带卫生部门22日发布的数据，以色列在加沙地带的军事行动已造成超过3.57万巴勒斯坦人死亡、近8万人受伤。

(责编：艾雯、张悦)

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