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外交部：中外人员往来热度攀升 欢迎更多外国朋友来中国

2024年05月24日08:58 | 来源：新华网
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新华社北京5月23日电（记者马卓言、董雪）外交部发言人汪文斌23日表示，近段时间以来，中外人员往来热度显著攀升。欢迎更多外国朋友来到中国，发现更多活力满满的互利合作机遇。

当日例行记者会上，有记者问：近期数据显示，今年一季度，全国出入境人员超1.41亿人次，同比上升117.8%，中外人员往来持续升温。发言人对此有何评论？

“近段时间以来，中外人员往来热度显著攀升，这得益于航线恢复、入境便利化措施落地以及互免签证国家增多等多重利好。”汪文斌说，中外人员“双向奔赴”也成为中国持续推进高水平对外开放的生动一幕。

他表示，一段时间以来，中国推出“三减三免”来华签证优化措施，实施便利外籍人员来华5项措施，积极解决外籍人员移动支付难等问题，近期还实施了外国旅游团乘坐邮轮入境免签，并确立国际邮轮物资靠港补给的基本制度，不断为外籍人员来华提供便利。中国护照的“含金量”继续提高，越来越多的中国游客节假日就能乘上飞机、列车、巴士，开启说走就走的国际旅程。今年“五一”假期期间，全国有超800万人次出入境，较去年同期增长35%。

汪文斌说，中外人员“你来我往”的快捷之路不断铺就，有力促进了全球旅游业复苏和国际经贸往来，增进了人文交流和民心相知。

“我们有理由相信，未来中国与世界联系的纽带将越拉越紧。欢迎更多外国朋友来到中国，谱写更多热气腾腾的中外往来佳话，发现更多活力满满的互利合作机遇。”他说。

(责编：艾雯、张悦)

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