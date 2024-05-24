新华社首尔5月23日电（记者陆睿 孙一然）“人工智能（AI）首尔峰会”21日至22日在韩国首尔召开。中方代表出席22日的部长级会议并发表讲话，阐述中国在人工智能治理方面的进展和成效。

中国科技部国际合作司副司长庄嘉在发言中指出，中方于去年10月提出《全球人工智能治理倡议》，阐明了中国态度和立场，表达了同各国加强交流和对话，共同促进全球人工智能健康有序安全发展的良好意愿。中方主张，人工智能治理应“确保有益、确保安全、确保公平”。中国积极参与全球人工智能治理合作交流，支持在联合国框架下协调国际人工智能发展、安全与治理重大问题，推动形成具有广泛共识的人工智能治理框架。

在当今世界和平与发展面临多元挑战的背景下，中方认为，各国要继续秉持发展和安全并重的原则，通过对话与合作凝聚共识，构建开放、公正、有效的人工智能治理机制。

此次峰会是去年11月在英国召开的全球人工智能安全峰会的后续会议，由韩国与英国共同主办，以“安全、创新、包容”为主题。峰会分为21日的首脑会议和22日的部长级会议。

首脑会议结束后，与会各方发布了包含“安全、创新、包容”三大原则的人工智能《首尔宣言》和《关于人工智能安全科学的国际合作首尔意向书》。

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