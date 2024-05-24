新华社巴黎5月23日电 “2024和合文明论坛”21日在法国巴黎吉美国立亚洲艺术博物馆举行，来自中国、法国、英国、美国、日本等国家和地区的与会嘉宾围绕“文明多样性与世界和平发展”主题进行了交流，近千人参与论坛及相关活动。

本次论坛由国际儒学联合会、中国人民对外友好协会、北京大学、法国展望与创新基金会共同主办。除主旨论坛外，还设立“文明对话：共创和平与繁荣”“文明使者：青年的责任与担当”“奥运精神：人类文明的理性之光”三个平行分论坛。

国际儒学联合会会长孙春兰出席论坛开幕式并致辞表示，“2024和合文明论坛”是落实习近平主席“全球文明倡议”和“传承中法建交精神、共促世界和平发展”倡导的重要实践。中国和法国都是文化大国，两国人文交往源远流长，作为东西方文明的代表，中法两大文明相互吸引、交相辉映。孙春兰提出，坚持美美与共，深化各国文明成果的传播推介；共答时代课题，构建文明对话合作的新平台新机制新模式；发挥青年力量，为构建人类命运共同体注入青春活力。

国际儒学联合会理事长、日本前首相福田康夫在视频致辞中表示，中、日、法之间的交往实践是东西方文明“互利共赢”的见证，将为推动构建人类命运共同体奠定坚实基础，为世界和平作出应有贡献。

法国前总理、法国展望与创新基金会主席拉法兰表示，中法两国一直以来都致力于推动全球的和平与稳定。我们要携手努力，加深对彼此文明的理解，推动不同文明交流互鉴，为世界和平发展贡献智慧和力量。

与会嘉宾在主旨论坛上围绕文明多样性与世界和平发展进行交流研讨。他们认为，“和合”理念是儒家思想的重要内涵，以“和合”理念增进互信、凝聚共识、激发合力正是应对共同挑战、迈向美好未来的文明之力。应坚持互学互鉴、开放包容、合作共赢，弘扬全人类共同价值，共同建设更加美好的世界。

论坛期间还在巴黎举办了中法艺术家合作的《西游》舞剧演出、《字里行间——汉字中的文明密码》展览等活动。

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