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中国代表：全球治理体系需要革新和完善

2024年05月24日08:26 | 来源：新华网
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新华社联合国5月23日电 中国常驻联合国代表傅聪23日在联合国安理会“加强非洲国家在应对全球安全和发展挑战中的作用”公开辩论会上表示，应支持非洲纠正历史不公，推动全球治理体系更加完善。

傅聪说，全球治理体系需要革新和完善，克服权利不公、机会不公和规则不公的现象。非洲是多极化世界的平等一极，非洲独特的乌班图精神蕴含着深刻智慧，可以为解决当今世界难题提供重要启迪，为应对人类共同挑战提供新思路。中方欢迎非洲联盟（非盟）和非洲国家加入二十国集团和金砖国家合作机制，支持通过“金砖+”等机制加强同非洲国家合作，为非洲参与全球治理不断搭建新平台。中方支持切实提升非洲国家在国际金融架构中的代表性和发言权。在联合国安理会改革问题上，中方主张就优先解决非洲诉求作出特殊安排，纠正非洲长期遭受的历史不公。

傅聪表示，应支持非洲主导自身和平与安全事务。国际社会必须尊重非洲国家和非洲人民的主导权，坚持以非洲方式解决非洲问题。抱守殖民时代旧思维，肆意干涉非洲国家内政，对非洲国家动辄施压制裁，甚至以冷战思维将大国博弈引入非洲，只会在非洲引发新的对抗和动荡。非洲应是国际合作的大舞台，而不是大国博弈的竞技场。

傅聪表示，应支持非洲实现发展振兴。国际社会要帮助非洲国家发挥自身优势，将人力和资源禀赋转化为现实生产力，助力非洲实现自主可持续发展。国际社会特别是发达国家有责任加大对非洲技术转移和知识分享，弥合南北技术鸿沟。非洲在绿色技术和产品方面面临巨大缺口。从全球看，相关缺口更大。个别国家渲染别国“绿色产能过剩”，这有悖事实，完全站不住脚。中国愿同非洲分享绿色技术、产品和经验，提高绿色产品可及性，帮助非洲更好应对气候变化，加快推进绿色转型。

傅聪说，加强同非洲国家的团结合作，始终是中国外交优先方向。今年秋天，中国将主办新一届中非合作论坛峰会。中方愿通过此次峰会推动中非友好合作再上新台阶，为非洲实现持久和平与发展贡献更多力量。

(责编：艾雯、张悦)

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