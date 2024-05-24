人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

伊朗已故总统莱希被安葬在其家乡

2024年05月24日05:30 | 来源：新华网
小字号

　　新华社伊朗马什哈德5月23日电（记者王腾飞 沙达提）伊朗23日正式将已故总统莱希安葬在其家乡伊朗东北部城市马什哈德。

　　当天，莱希遗体运抵马什哈德机场，随后由灵车送往该市的伊马姆·礼萨圣地。大批民众聚集在灵车经过沿途为莱希送行。很多人手捧莱希遗像，为莱希祷告。还有人高呼反对美国和以色列的口号。由于送行队伍庞大，街道变得十分拥挤，灵车行驶缓慢，途中多次短暂停留。据伊朗伊斯兰共和国通讯社援引马什哈德市长穆罕默德-礼萨·卡兰达尔的话报道，至少300万人参加送行。

　　在安葬仪式上，人们身着黑衣，手捧莱希遗像，不少人眼中泛着泪花。莱希遗体随后被正式安葬于伊马姆·礼萨圣地。

　　莱希1960年12月出生于马什哈德，2021年6月当选为伊朗第13届总统并于同年8月就职。本月19日，莱希等人所乘直升机在伊朗西北部山区坠毁，机上人员全部遇难。伊朗政府20日宣布举行为期5天的全国哀悼，并于22日在首都德黑兰为莱希等直升机事故遇难人员举行了集体葬礼。（参与记者：李振北）

(责编：岳弘彬、牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部