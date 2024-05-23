新华社马德里5月23日电 通讯：“这让我们全家的生活更有希望”——一名巴塞罗那汽车女工眼中的中西合资工厂

谢宇智

“这让我们全家的生活更有希望。我和我的丈夫都会在这里工作，我们感到非常高兴。”最近，在西班牙东北部城市巴塞罗那郊外生活的汽车女工罗萨·玛丽亚·希门内斯心情非常好，因为一家来自中国的企业将改变她的生活。

近日，中国奇瑞汽车公司与西班牙埃布罗公司在巴塞罗那自由贸易区举行电动汽车合作协议签字仪式。双方将在当地设立合资企业，共同开发电动汽车新产品。

从2000年开始，罗萨就在巴塞罗那自由贸易区内一家汽车工厂工作。2021年，该工厂关闭，罗萨因此失业，一家人的生活陷入困境。此次奇瑞与埃布罗公司合作设立埃布罗工厂，将接手此前罗萨工作过的汽车工厂的厂房，并计划雇用1000多名曾在该厂工作的汽车制造工人。

“像奇瑞这样的大型中国公司来到这里，让我们能继续做自己最擅长的事情——制造汽车。”重新获得工作机会的罗萨说。

近年来，西班牙致力于发展新能源汽车产业，目标是成为欧洲电动汽车生产中心。埃布罗工厂计划在今年第四季度投产，到2029年实现每年生产汽车15万辆。

“这将创造许多就业机会，不仅是工厂内的岗位，还有与汽车制造相关的其他工作岗位。”罗萨说，“这太棒了！”

目前，罗萨与工友们正在参加新岗位的培训。埃布罗工厂将生产的首批汽车包括奇瑞旗下的电动车品牌欧萌达以及两款运动型多用途车（SUV）。罗萨将参与部分车型的组装工作。

“为了让这个项目成功并持续下去，我们所有人都必须尽自己的一份力量。”罗萨对未来满怀憧憬，她告诉记者，摆在她面前的不只是一份新工作，还有重新步入正轨的生活。

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