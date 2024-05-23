今年以来，中老铁路进出口鲜活货物运输量达6.4万吨，同比增长两倍以上，其中进口水果5.8万吨。中老铁路开通运营以来，货物运输需求不断攀升，截至目前，中老铁路跨境货物品类已由最初的10多种扩展至2900多种。与数字一同增长的是两国经济、文化发展的更多可能，面对中老两国人民对美好生活的期盼，中老铁路正一笔一划书写着关于未来的答案。

以速度回应对“新鲜”的追求。中老铁路“澜湄快线”国际货物列车开通后，榴莲、山竹等老挝水果加速流入中国市场，成为中国人民果篮子里的“新鲜货”。定时、定点、定线开行的货运班列为果蔬、鲜花等有时效性需求的货物运输提供了强大的物流保障，减少了货物在运输过程的损耗，帮助企业降低物流成本，让利于市场销售。据央视财经报道，5月昆明水果市场榴莲价格平均每公斤下降20元。两端是生产者的“果园”和消费者的“果篮”，中间是飞驰的“千里驹”，中老铁路快速满足人们对“新鲜”的追求，同时也降低了人们实现这种追求的成本。

以创新回应对“发展”的渴望。在经济全球化的浪潮中，企业的物流效率和成本控制是取得竞争优势的重要因素，而不断创新是中老铁路帮助企业降低物流成本、增强竞争力的解题思路。自动导引运输车、查验平台无人门吊、无人机巡检系统等智慧化系统设备的运用，从安全和效率入手，确保企业货物运输高效稳定，“沪滇·澜湄线”“中老铁路+中欧班列”等“澜湄快线”谱系化班列品牌的推出，缩短了货物运输时间，提升了中国与老挝、泰国等国间的交通便利性，为跨境贸易提供稳定的运力支撑，为企业扩大发展版图，拓展中国以及其他国家市场创造了机会。

以合作回应对“未来”的期待。中老铁路作为中老命运共同体建设结出的硕果，从前期修建到如今经营“客货两旺”，持续推动着两国贸易畅通、文化交流、民心相通，为中国、老挝同全世界的贸易往来源源不断注入新动能。联合国南南合作项目专家、昆明南亚东南亚国际物流研究院院长刘金鑫说：“在中老铁路的助力下，老挝融入全球产业链有了更直接的通道。对于中国唯一与老挝接壤的省份云南，这种机遇是双向的。”在世界发展潮流中，合作共赢是必然趋势，中老铁路拓宽了中国与东盟国家的贸易通道，稳固了国与国之间的合作关系，为多国经贸合作开辟了更广阔的空间。

中老铁路是中老人民的幸福路、发展路、友谊路。这条幸福路加速人流、物流、资金流、信息流的流动，助力人民追求高质量生活；这条发展路加快沿线产业布局和开发步伐，为企业发展创造更多可能；这条友谊路助力中老两国搭建经济融合、成果共享的朋友圈，为两国未来发展带来新机遇。（文/毕子钧）

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