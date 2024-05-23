新华社芝加哥5月22日电（记者徐静）中国驻芝加哥总领馆近日举行“走近中国文化”暨“国际中文日”活动。即将从芝加哥学区北岸大学预备高中毕业的昆恩·沙纳汉，同其他60名芝加哥公立学校高中生一起，在总领馆上了一堂难忘而精彩的“中文课”。

活动现场，大家动手包饺子、抖空竹、踢毽子、写书法。活动期间，《美人关》《醉清波》《纸扇书生》等中国民族舞蹈表演，太极表演以及二胡、古筝演奏、川剧变脸等，将传统中国文化意境栩栩如生地展现在美国学生眼前，让他们大呼精彩。此外，来自河北省的三名乒乓球世界青少年冠军还与美国师生现场切磋技艺，令大家激动不已。

卢文雅在芝加哥公立学校教授中文20年。她表示，中国驻芝加哥总领馆组织的“走近中国文化”活动，对美国学生而言就是一堂生动的“中文课”。

“太精彩了！”沙纳汉惊叹这一堂“中文课”内容如此丰富多彩。曾于2019年同父母到过中国的沙纳汉希望进入大学后继续学习中文，“我也希望回到中国学习”。

同来参加活动的学生加布里埃尔·洛里诺维奇感谢学校老师激发了自己学习中文的热情。今年洛里诺维奇将进入大学学习金融专业，他希望自己能为促进美中商务领域合作作出贡献。

中国驻芝加哥总领事赵建在活动现场致辞表示，希望通过这个活动吸引更多美国学生喜欢中文、学习中文，更好地了解和体会中国文化。“随着越来越多的外国学生学习中文、感受中国文化，世界将更加深入地了解底蕴深厚、勤劳友善的中国人民，理解一个创新发展、开放包容的中国。”

(责编：艾雯、张悦)