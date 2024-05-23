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英国宣布新的人工智能研究资助计划

2024年05月23日13:39 | 来源：新华网
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新华社伦敦5月22日电（记者郭爽）英国政府22日宣布，将提供850万英镑（约合1081万美元）的政府研究资助金，以提高社会对新人工智能技术开发所带来风险的抵御能力。

根据英国政府网站22日发布的新闻公报，英国科学、创新和技术大臣米歇尔·唐兰在由英国和韩国共同主办的人工智能首尔峰会上宣布，英国政府将启动人工智能研究资助计划，以研究如何保护社会免受人工智能发展带来的风险，同时又能更好地利用人工智能技术提升生产力等。

据介绍，英国于2023年设立的人工智能安全研究所将主导推动这一研究资助计划，并将和英国研究与创新署、艾伦·图灵研究所合作实施。

新的资助计划旨在扩大人工智能安全研究所的工作范围，将“人工智能系统性安全”这一新兴领域纳入其中。“人工智能系统性安全”旨在研究如何在社会层面减轻人工智能的影响，以及如何适应这项技术带来的转变。

英国人工智能安全研究所研究主任克里斯托弗·萨默菲尔德在一份声明中表示，这项新的资助计划是确保人工智能安全部署到社会中的重要一步。

(责编：艾雯、张悦)

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