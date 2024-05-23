新华社东京5月23日电（记者刘春燕 涂一帆）“如何理解中国经济”专题讲座22日在日本东京举行。北京大学光华管理学院院长刘俏、中国银行研究院院长陈卫东、对外经济贸易大学中国WTO研究院院长屠新泉分别向来宾介绍了中国经济形势，并就一些国家渲染的所谓“产能过剩论”等问题，回答了现场日方嘉宾的提问。

专家们指出，中国是世界上最大的汽车制造国和汽车消费国，中国汽车产业的绿色转型本身就具有全球意义。中国现在拥有最高效的低碳汽车制造业，使电动汽车对全球消费者来说变得经济可及。中国电动汽车行业的发展对其他国家具有积极的竞争效应，可以刺激更多技术创新和效率提升。

专家们指出，作为一个发展中大国，中国经济发展展现了与其他国家不一样的范式和路径。通过推动改革开放，中国经济走上了现代化发展之路。中国经济具有巨大的发展潜力。

专家们还介绍了中国如何发展新质生产力、实现中国式现代化等问题。

本次讲座由中国驻日本大使馆主办，日本政商学界约60名嘉宾参加了讲座。中国社科院日本研究所所长杨伯江主持讲座。

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