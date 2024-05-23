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专访丨产能问题泛政治化不利于全球绿色转型和新兴产业发展——访泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才

2024年05月23日10:56 | 来源：新华网
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新华社曼谷5月23日电 专访｜产能问题泛政治化不利于全球绿色转型和新兴产业发展——访泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才

新华社记者高博 林昊 万后德

泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才日前接受新华社记者专访时表示，一些美国政客和媒体炒作中国新能源产能过剩，美国对中国电动汽车等产品加征关税，这是将经贸问题泛政治化，不利于全球绿色转型和新兴产业发展。

蔡伟才表示，从全球角度看，新能源产能并不过剩。中国在新能源产品上布局早、投入大，有成熟的产业链和供应链，“中国新能源产品在全球市场有非常大的竞争力，不仅供应中国国内市场，也在全球市场走俏，这是市场充分竞争的结果”。

泰国是东南亚地区重要的汽车生产国，近年来泰国积极推动汽车电动化，出台不少政策扶持电动汽车产业发展。“中国电动汽车在泰销售很好，在市场上处于领军地位，中国电动汽车厂商在泰国汽车电动化方面扮演着非常重要的角色。”蔡伟才说。

蔡伟才指出，汽车产业背后有一个巨大的上下游链条，中国车企不仅给泰国消费者带来品质优良且经济实惠的产品，而且在泰设厂，带来锂电池、充电桩等上下游产业，这促进了泰国汽车产业发展转型，拉动了泰国投资和就业。

蔡伟才表示，一直以来，曼谷交通拥堵问题严重，给本地居民和游客带来不少困扰，亟需发展绿色低碳交通。现如今，在曼谷街头不仅能看到中国产的私家车，还能看到中国产的电动出租车、轻轨列车，这对曼谷解决交通拥堵问题、提升城市形象很有帮助。

“中国电动汽车在全球卖得多，实际上也是在为全球绿色发展作贡献。”蔡伟才说，近年来，泰国不仅从中国引进了新能源车，还引进了太阳能产业。中国的新能源产业有助于加速全球向清洁能源转型，尤其在帮助发展中国家实现绿色转型方面，中国发挥了关键作用。

在蔡伟才看来，绿色低碳是大势所趋，全球对绿色产能的需求远远大于产出，新能源产业发展空间依然十分广阔。炒作“中国新能源产能过剩论”站不住脚，只会拖累全球经济绿色转型和新兴产业发展。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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