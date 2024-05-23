新华社巴黎5月22日电（记者徐永春 孙鑫晶）法国“科技万岁”科技创新展22日在巴黎开幕。作为此次展会的重要组成部分，中国馆展示了人工智能、虚拟现实、智能出行等前沿科技领域的最新成果，受到广泛关注。

在当天举行的中国馆开幕式上，“科技万岁”科技创新展国际部主管朱莉·拉芒代说：“中国馆的加入不仅丰富了本届展会的国际元素，也提供了了解和学习中国最新科技成果的宝贵机会。”中国贸促会驻法国代表处副总代表李文国强调了中法科技交流与合作的重要性。他表示：“中国馆的设立，是中法科技创新合作的新篇章，期待双方在更多领域展开深入合作。”

中国馆组委会秘书长张井介绍，此次展会上，有近20家来自国内的科技企业在中国馆展示了人工智能、数字化、虚拟现实、智能出行等前沿科技领域的最新成果。通过“科技万岁”科技创新展这一平台，中国企业不仅展示了自身的产品技术以及国际化的对接需求，也与全球科技界建立了更紧密的联系，推动中法乃至全球层面的科技创新与合作。

在中国馆内，一辆小鹏G9纯电SUV凭借流畅的外形和智能座舱吸引访客频频驻足。小鹏汽车法国市场负责人强顺强对记者说，小鹏G9本月正式进入法国市场，定位于建立智能科技的品牌标签，将国内电动汽车的智能座舱、智能驾驶等科技体验带给法国乃至欧洲消费者。“小鹏汽车和中国车企的一项重要使命，就是通过更加高端的智能科技产品，改变以往欧洲消费者对中国产品的刻板印象。”

法国“科技万岁”科技创新展创立于2016年，已成为科技创新和初创企业的重要展示平台。今年展会于5月22日至25日在巴黎举行，参展商约有2800家，预计访客人数超过15万。

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