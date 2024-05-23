新华社西安5月22日电题：架起人民交往交流、相知相近的桥梁——习近平主席向第14届中美旅游高层对话开幕致信引发热烈反响

新华社记者

5月22日，国家主席习近平向第14届中美旅游高层对话开幕致信。参加高层对话的中美两国嘉宾和受访海内外人士表示，致信充分体现了习近平主席对以旅游合作促进人员往来、以人文交流赓续中美友谊的高度重视，为进一步汇聚两国人民力量、推进中美友好事业注入强劲动力。

习近平主席在致信中指出：“今年是中美建交45周年。中美关系的根基由人民浇筑，中美关系的大门由人民打开，中美关系的故事由人民书写，中美关系的未来也必将由两国人民共同创造。”

现场聆听习近平主席的致信，美国维萨公司亚太区董事长柯如龙表示，去年11月在旧金山亲耳聆听习近平主席发表的重要演讲，今天再次感受到习主席对中美人民友谊的高度重视，倍感鼓舞。

美国海伦·福斯特·斯诺基金会主席亚当·福斯特在接受记者采访时说，中美关系是世界上最重要的双边关系之一。通过旅游等方式在两国人民之间搭建起友谊的桥梁，不仅对于中美关系稳定健康发展具有重要作用，也能助力建设更加美好的世界。

“又一次来到中国真是太好了！”“除了家乡，我最爱的就是中国。”“40年前，当我还年轻的时候，在西安参加过一个交流项目。特别高兴再次来到这里！”“当两国人民面对面，就能开始理解彼此。”……高层对话现场，许多美国嘉宾由衷表达对中美推进旅游合作的期待。

去年11月，中美两国元首在旧金山会晤中就便利人员往来、促进人文交流达成重要共识。此次致信中，习近平主席表示：“旅游是中美两国人民交往交流、相知相近的重要桥梁。我们热情欢迎美国游客来华旅行，结识中国朋友、体验中华文化、游览美丽山水，亲身感受真实的中国。”

现场参加活动的江西萍乡市文化旅游发展集团有限公司董事长易勇平说，中美两国人民都有加强相互交往、增进彼此了解的强烈愿望。习近平主席的致信令旅游从业者感到振奋。

“今年以来，萍乡市已接待入境游客近2万人次，其中美国游客近百人次。期待以本届中美旅游高层对话为契机，有越来越多美国游客来华，领略中国大好河山，感受中华文化魅力。”易勇平说。

美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩表示，多年来，习近平主席同美国各界人士保持着广泛交往。习近平主席热情邀请美国游客来华，鼓励两国人民加强交往交流，这正是当前两国所需要的。期待中美双方出台更多便利措施，推动两国人文交流形成新热潮。

中国旅游研究院院长戴斌现场聆听了习近平主席的致信，对中美通过旅游合作促进人民友谊充满信心：“回望过去，正是在元首外交引领下，两国开展了高质量的旅游合作和人文交流。面向未来，按照习近平主席致信指引，两国必将实现旅游服务品质的稳步提升、游客互访规模的持续增长。”

中国旅游集团旅行服务有限公司总经理助理张克雄说：“我们将以习近平主席致信精神为指引，落实好国家入境旅游促进计划，为包括美国游客在内的外国游客打通支付、通关、预订、通信、语言、网络等入境游堵点，在各国人民之间架起更多友好桥梁。”

美国A&K国际旅游公司大中华区执行董事韩德才说，中美旅游高层对话的再次举行是推动“旧金山愿景”转为实景的一次具体行动。我们期待同中国企业界加强交往互动。

西北大学旅游管理系主任梁学成说，本届中美旅游高层对话的举办让中美两国人民都看到，“双向奔赴”的旅游大门是敞开的。这对两国及世界旅游业发展而言都是积极而重要的信号，对于促进旅游经济复苏和发展、推进中美人文交流、深化人民相互理解具有重要意义。

陕西旅游集团董事长周冰说，“助力‘旧金山愿景’转为实景”，对中国旅游企业而言既是机遇更是责任。作为旅游企业，将积极落实习近平主席致信精神，以实际行动进一步开拓中美旅游市场，以更多更好的旅游合作产品促进两国人民交往交流，为中美关系稳定健康可持续发展作出贡献。

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