新华社联合国5月22日电（记者王建刚）在“国际生物多样性日”到来之际，联合国秘书长古特雷斯22日发表讲话，呼吁国际社会共同努力，广泛参与生物多样性保护。

今年“国际生物多样性日”的主题是“生物多样性，你我共参与”。古特雷斯在讲话中说，复杂的生物多样性网络维系着地球上所有生命，然而这一网络由于人类活动“正以惊人的速度解体”。生物多样性受到严重削弱，不仅破坏了今日的可持续发展，还给明天带来危险和不确定性。

古特雷斯对“昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架”表示赞赏，认为这一框架提供了扭转生物多样性丧失和恢复生物多样性的重要途径，同时创造就业机会、增强韧性和促进可持续发展。

古特雷斯强调保护生物多样性需要广泛参与。他说，各国政府必须发挥领导作用，“不过，我们每个人都应发挥作用”。他呼吁社会各界共同努力，重视、保护和恢复生物多样性，并使每一个人都从中受益。

为保护地球生物多样性，1992年在巴西里约热内卢召开的联合国环境与发展大会上，153个国家签署了《保护生物多样性公约》。1994年12月，联合国大会通过决议，将每年的12月29日定为“国际生物多样性日”。2001年5月，第55届联大通过第201号决议，将“国际生物多样性日”更改为5月22日。

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