中美应从过往汲取启迪，以和为贵、以稳为重、以信为本，厚植民间友好基础，发掘人民友好力量，助力“旧金山愿景”转为实景

5月22日，习近平主席向第十四届中美旅游高层对话开幕致信。习近平主席强调，希望两国各界以本次高层对话为契机，深入交流，凝聚共识，积极行动，以旅游合作促进人员往来，以人文交流赓续中美友谊，助力“旧金山愿景”转为实景。习近平主席的致信充分体现了对中美关系的高度重视，表达了对深化中美旅游合作的殷切期待，阐明了旅游合作对推动中美关系稳定、健康、可持续发展的重要意义，为两国未来加强旅游合作、密切人文交流指明了方向。

任何一项伟大事业要成功都必须从人民中找到根基、从人民中集聚力量、由人民来共同完成。中美友好就是这样一项伟大事业。习近平主席多次强调加强民间友好和人文交流对发展两国关系的重要意义，并与美国各界人士多次真挚互动，推动中美民间友好续写新的篇章。去年11月，中美元首在旧金山会晤，开启了面向未来的“旧金山愿景”，提出了共同树立正确认知、共同有效管控分歧、共同推进互利合作、共同承担大国责任、共同促进人文交流5根支柱。这是中美关系这座大厦应该有的四梁八柱。

旅游是中美两国人民交往交流、相知相近的重要桥梁。中美都有灿烂的文化、优美的风光，两国人民都有加深了解、增进友谊的强烈愿望。一段时间以来，中美双方团队推进落实两国元首旧金山会晤达成的共识，双方各领域的对话增多、合作增多、积极面增多，中美关系出现企稳态势。中方5年邀请5万名美国青少年来华交流学习项目等陆续开展，两国各界人士来往、交流增多，推动两国人民加深了解、相知相近。中美是历史文化、社会制度、发展道路不同的两个大国，双方加强对话沟通，推进各界人士友好往来，架起更多相互了解的桥梁，有助于消除不必要的误解和偏见。扩大中美旅游合作，有助于推动中美人民交流合作，为中美关系稳定、健康、可持续发展积累共识。

正如习近平主席在致信中所指出的，中美关系的根基由人民浇筑，中美关系的大门由人民打开，中美关系的故事由人民书写，中美关系的未来也必将由两国人民共同创造。不论形势如何变化，中美和平共处的历史逻辑不会变，两国人民交流合作的根本愿望不会变，世界人民对中美关系稳定发展的普遍期待不会变。中美应顺应两国民众和世界期待，切实采取措施，通过加强旅游合作等促进民间交往和人文交流。两国要为人民交往搭建更多桥梁，铺设更多道路。中国热情欢迎包括美国游客在内的各国游客来华，将努力提升外籍人员来华旅游、工作、生活便利化水平。中方愿同美方一起，推出更多便利人员往来、促进人文交流的措施，也希望美方与中方相向而行，进一步增加两国直航航班，尽快调整赴华旅行提醒，便利中国公民申办赴美签证，为两国游客互访创造更好条件。两国人民多走动、多来往、多交流，将续写更多新时代中美人民友好的故事。

今年是中美建交45周年。中美应从过往汲取启迪，以和为贵、以稳为重、以信为本，厚植民间友好基础，发掘人民友好力量，助力“旧金山愿景”转为实景，使中美关系真正稳下来、好起来、向前走，为世界注入更多稳定性。

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