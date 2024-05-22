新华社贝尔格莱德5月22日电 应塞尔维亚前进党邀请，中共中央政治局委员、北京市委书记尹力率中共代表团于5月20日至21日访塞。其间，分别会见塞前进党主席、总理武切维奇，国民议会议长布尔纳比奇等。

尹力表示，在习近平主席和武契奇总统战略引领下，中塞关系历经国际风云变幻考验，达到前所未有的高水平。不久前，习近平主席再次对塞进行国事访问，同武契奇总统共同宣布构建新时代中塞命运共同体，开启中塞关系历史新篇章。中方愿同塞方共同落实好两国元首战略共识，弘扬中塞铁杆友谊精神，携手推动新时代中塞命运共同体建设。北京市将同塞方进一步深化经贸、科技、人文等领域合作，加强友城交流，以地方交往服务中塞两国关系发展。

塞方表示高度重视发展塞中铁杆友谊，愿同中方一道落实好两国元首重要共识，加强两党交往，深化治国理政经验交流和地方合作。塞方愿继续积极参与高质量共建“一带一路”和中国－中东欧国家合作，助推双边各领域合作取得更多务实成果，更好造福两国人民。

访问期间，尹力还前往贝尔格莱德中国文化中心、当代艺术博物馆考察调研，出席第66届国际工艺和技术成果博览会，并赴诺维萨德市出席北京联合大学同塞方共同主办的中塞高校师生艺术作品展活动。

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