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联合国等多方呼吁共同加强生物多样性保护

2024年05月22日14:30 | 来源：新华网
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新华社加拿大蒙特利尔5月22日电（记者林威）在5月22日国际生物多样性日到来之际，联合国、政府间组织以及《生物多样性公约》缔约方高级别代表共同呼吁所有利益攸关方采取行动，通过支持实施“昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架”，加强生物多样性保护。

今年国际生物多样性日的主题是“生物多样性，你我共参与”。2022年12月，《生物多样性公约》各缔约方通过“昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架”（又称“生物多样性计划”），为全球生物多样性治理擘画新蓝图。

联合国秘书长古特雷斯说，生物多样性受到严重削弱，这不仅破坏了今日的可持续发展，还为明天的危险和不确定性埋下隐患。“昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架”提供了一条路径，可在扭转生物多样性丧失和恢复生物多样性的同时，创造就业、增强韧性以及促进可持续发展。

“各国政府必须发挥领导作用。”古特雷斯说，“不过，我们每个人都应发挥作用。”他呼吁社会各界携手努力，重视、保护和恢复生物多样性，并使每一个人都从中受益。

联合国《生物多样性公约》秘书处代理执行秘书戴维·库珀表示，“生物多样性计划”是人类停止和扭转生物多样性丧失并实现与自然和谐相处的最佳机会，所有人应采取实际行动参与保护生物多样性。

中国、埃及、日本、孟加拉国等国以及政府间组织高级别代表也在国际生物多样性日到来之际呼吁以实际行动使自然走上恢复之路，造福人类和地球。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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