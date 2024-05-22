新华社巴西萨尔瓦多5月21日电（记者周永穗）第二届中国-巴伊亚州合作论坛21日在巴西东北部巴伊亚州首府萨尔瓦多市举办。中巴政界、企业界人士和专家学者等200余人出席。

此次论坛由巴伊亚州政府、巴伊亚州社会经济研究院、中国驻里约热内卢总领事馆和中国山东省宏观经济研究院联合举办，旨在庆祝中巴建交50周年。论坛聚焦物流运输、医药健康、低碳经济、能源转型和智慧城市等议题。

中国驻里约热内卢总领事田敏在开幕式上说，希望中巴双方通过此次论坛进一步巩固深化传统领域合作，加速开辟新合作领域，打造新增长点，推动双边合作向产业链和价值链高端延伸，更好服务两国现代化进程。

巴伊亚州社会经济研究院院长若泽·阿卡西奥致辞表示，中巴建交50周年之际，双方在商业、经济等多领域建立了友好关系，期待今后中巴合作更加蓬勃发展。

此次论坛还发布了新书《中巴建交50周年——通往新时代的新征程》，以纪念中巴建交50周年。

首届中国-巴伊亚州合作论坛2023年5月在萨尔瓦多市举行。其间，巴伊亚州社会经济研究院与山东省宏观经济研究院签署合作备忘录。

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