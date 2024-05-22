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综合消息｜多国政府政要重申坚定奉行一个中国原则

2024年05月22日09:36 | 来源：新华网客户端
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新华社北京5月21日电 综合新华社驻外记者报道：多国政府、政要和友好人士近日持续发声，重申恪守一个中国原则，遵守联合国大会第2758号决议，反对任何形式的“台独”分裂以及外部势力干涉中国内政的行径。

委内瑞拉总统马杜罗在全国电视讲话中说，世界上只有一个中国，在以联合国为核心的国际体系中也只有一个中国，这是毋庸置疑的事实，任何妄图破坏一个中国原则的行径注定失败。委政府发布公报，重申坚定支持一个中国原则。公报说，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分，委中友谊深厚，委致力于在两国全天候战略伙伴关系基础上深化双边政治互信，为构建人类命运共同体贡献力量。

赞比亚总统希奇莱马说，联大第2758号决议不容置疑。赞比亚政府将坚定捍卫一个中国原则，这是赞中全面战略合作伙伴关系不容动摇的政治基础。

肯尼亚国民议会议长韦坦古拉说，肯方重申，世界上只有一个中国，肯尼亚政府反对任何形式的“台独”。肯尼亚国民议会国防、情报和外交委员会主席纳尔逊·科埃奇表示，台湾是中国领土不可分割的一部分，这在2024年两国外长联合声明中得以重申，任何与一个中国原则相悖的声音都不具备法律效力。肯尼亚外交部中国事务司长麦考莉重申，肯尼亚坚定支持一个中国原则，1971年即对联大第2758号决议投赞成票，这一立场不会改变。

瑙鲁政府发表声明，重申坚定恪守一个中国原则。声明说，瑙鲁承认世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。瑙鲁反对“台独”、反对外部势力干涉中国内政，坚定支持中国政府为实现国家统一所作的一切努力。

越南外交部发言人范秋姮说，越南坚定奉行一个中国原则，台湾是中国领土不可分割的一部分，维护台海和平稳定对地区和世界具有重要作用。

缅甸国家管理委员会新闻信息小组组长佐敏吞表示，自从中华人民共和国成立以来，缅甸一直坚定支持一个中国原则，重视开展两国各领域友好工作。

日本前首相鸠山由纪夫表示，日本政府在台湾问题上应坚持正确立场，即理解并尊重世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表中国的唯一合法政府。希望日中双方秉持以和为贵的“友爱”精神，构筑睦邻友好关系。

保加利亚前驻华大使奥尔贝措夫表示，保历届政府均奉行一个中国原则，台湾是中国领土不可分割的一部分，保加利亚反对“台独”分裂势力挑战一个中国原则、挑衅两岸关系和平发展。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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