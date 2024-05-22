新华社加沙5月21日电（记者柳伟建 黄泽民）据巴勒斯坦通讯社21日报道，以色列军队当天轰炸加沙地带北部和南部多个地区，造成至少19人死亡。

报道说，以军21日密集轰炸加沙地带北部拜特拉希耶和加沙城等地区，造成包括妇女和儿童在内至少13人死亡。加沙地带南部城市汗尤尼斯和拉法多个地区遭以军空袭，造成至少6人死亡。

巴勒斯坦卫生部21日发表声明说，以军当天在约旦河西岸城市杰宁打死7名巴勒斯坦人，另有9人受伤，其中两人伤势严重。巴勒斯坦安全部门人士告诉新华社记者，以军当天进入杰宁难民营开展军事行动，与当地巴勒斯坦人发生冲突，现场可以听到激烈的枪声。目前以军在杰宁的军事行动仍在继续。

以色列国防军同日发表声明说，以军正在杰宁开展“反恐行动”，行动期间开枪击中多名武装人员。

据巴勒斯坦加沙地带卫生部门21日发布的数据，以军过去24小时对加沙地带的袭击共造成85人死亡、200人受伤。去年10月新一轮巴以冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成超过3.56万巴勒斯坦人死亡、近8万人受伤。

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